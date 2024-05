"Operazione nostalgia" per Max Pezzali col suo "Comic Book"

Milano, 14 mag. (askanews) - In vista dell'uscita del nuovo suo Comic Book, Max Pezzali (in collaborazione con Operazione Nostalgia insieme) sarà protagonista di uno speciale evento sabato 18 maggio a Milano presso l'Edicola di Piazza Giovine Italia dalle ore 10 alle 19. L'evento sarà l'occasione per acquistare i fumetti di "All Stars" e farselo firmare dallo stesso Max dalle ore 16 alle 18. Il Fumetto è legato al tour negli Stadi - il Max Forever (Hits Only) - che partirà dal 9 giugno 2024 a Trieste. Successo inarrestabile per Max Forever (Hits Only), il primo tour negli stadi di Max Pezzali prodotto da Vivo Concerti. Dopo il sold out della data a Bologna (23 giugno 2024 @Stadio Dall'Ara) si aggiungono due nuovi appuntamenti: sabato 22 giugno allo Stadio Dall'Ara di Bologna e sabato 13 luglio 2024 allo Stadio San Nicola di Bari.