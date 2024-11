Operazione contro lo streaming illegale in 15 regioni e all'estero

Roma, 27 nov. (askanews) - È stata ribattezzata "Taken Down": è la più vasta operazione contro la pirateria audiovisiva condotta in Italia e in Europa.

Oltre 270 agenti della polizia postale hanno effettuato 89 perquisizioni in 15 regioni e, con la collaborazione delle forze di polizia straniere, 14 perquisizioni nel Regno Unito, Olanda, Svezia, Svizzera, Romania e Croazia, nei confronti di 102 persone. La polizia croata ha eseguito 11 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettanti indagati.

L'operazione è stata coordinata dalla Procura Distrettuale della Repubblica di Catania; è stata smantellata la più vasta organizzazione criminale dedita alla pirateria audiovisiva, con una complessa infrastruttura informatica che serviva illegalmente oltre 22 milioni di utenti finali.

Captati e rivenduti illegalmente i palinsesti live e i contenuti on demand protetti da diritti delle più note piattaforme tv; sequestrati oltre 2.500 canali illegali e server che gestivano la maggior parte dei segnali illeciti in Europa, con i quali i presunti frodatori hanno realizzato un giro d'affari di oltre 250 milioni di euro mensili.