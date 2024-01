Open Arms, Camps: "Le ong continuano a essere criminalizzate"

Palermo, 12 gen. (askanews) - "Continuano a imporci viaggi di quattro-cinque giorni per far sbarcare persone che hanno bisogno di sbarcare immediatamente, non sono navi passeggeri, sono navi di soccorso e hanno bisogno di un porto subito la mancanza di azione nelle acque internazionali è evidente la criminalizzazione delle organizzazioni non governative (ong) continua, malgrado il fatto che le ong abbiano realizzato appena l'8,5% di tutti gli sbarchi realizzati in Italia, è molto poco, no? Ma nonostante questo soffriamo il peso di una criminalizzazione costante". Lo ha detto Oscar Camps, fondatore della Ong Open Arms, parlando con i giornalisti a margine dell'udienza del processo a carico di Matteo Salvini che lo vede imputato per sequestro di persona e rifiuto d'atti d'ufficio.