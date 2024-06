Onu: maggio 2024 il 12esimo mese consecutivo più caldo mai registrato

Roma, 5 giu. (askanews) - Il maggio 2024 è stato il maggio più caldo mai registrato nel mondo, diventando il 12esimo mese consecutivo a battere il proprio record, ha annunciato il Segretario Generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, citando l'osservatorio europeo Copernicus.

Copernicus ha dato l'annuncio in una pubblicazione coordinata con l'agenzia meteorologica delle Nazioni Unite e nel suo discorso a New York Guterres ha paragonato la minaccia posta all'umanità dai cambiamenti climatici a quella del meteorite che ha spazzato via i dinosauri.

Con questa serie di record, "la temperatura media globale degli ultimi 12 mesi (giugno 2023-maggio 2024) è la più alta mai registrata" ha detto - secondo Copernicus - cioè si 1,63 gradi al di sopra della media preindustriale del 1850-1900", quando le emissioni di gas serra dell'umanità non avevano ancora riscaldato il Pianeta.

Nel mese di maggio, la temperatura media globale, sulla terraferma e sugli oceani, è stata di 1,52 gradi superiore alla norma per un mese di maggio nella seconda metà del XIX secolo.