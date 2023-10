Ong denuncia nuovo caso Amini in Iran, 16enne picchata e in coma

Teheran, 5 ott. (askanews) - In Iran una 16enne è stata picchiata in metropolitana a Teheran ed è in coma. Un nuovo caso Amini, la ragazza uccisa dalla polizia religiosa per non aver indossato correttamente il velo, denunciato dalla Ong per i diritti umani Hengaw secondo cui la ragazza, Armita Garavand, sarebbe stata picchiata sempre dalla famigerata polizia religiosa sempre per aver violato le imposizioni sull'abbigliamento. In queste immagini del circuito di sicurezza della metro si vede la ragazza priva di conoscenza portata fuori dal vagone e lasciata sulla banchina.

Le autorità iraniane negano e parlano di un malore per un calo di pressione. Secondo Hengaw invece le informazioni sulla salute della ragazza del governo non sono veritiere e, anzi, la stessa madre di Armita, sarebbe stata arrestata per evitare la diffusione della notizia.