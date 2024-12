One Health Ambassador, premiati 101 professionisti di prossimità

Roma, 5 dic. (askanews) - È un successo la prima edizione di "One Health Ambassador", un progetto di Boehringer Ingelheim ed Edra, che promuove "la salute unica" tra medici, farmacisti e veterinari. E in Senato si è svolta la conferenza, su iniziativa del Senatore Francesco Zaffini, per l'assegnazione dei riconoscimenti e per prendere visione dei risultati del report conclusivo. L''obiettivo è quello di promuovere una visione integrata e multidisciplinare della salute. Abbiamo parlato con Karin Ramot, Amministratore Delegato Boehringer Ingelheim Animal Health Italia:

"Sappiamo che non c'è salute per l'uomo senza la salute per gli animali e l'ambiente. E quindi noi di Beringering lo sappiamo bene perché siamo impegnati da generazioni sulla salute animale, sulla salute umana, ma anche a ridurre il nostro impatto ambientale della nostra attività. E quindi noi come i professionisti che abbiamo premiato oggi siamo consapevoli sull'impatto positivo che ha questo concetto di One Health sulle vite delle persone, degli animali e dell'ambiente".

L'iniziativa, lanciata questa primavera da Boehringer Ingelheim in collaborazione con Edra, ha consentito di intercettare le pratiche virtuose e individuare i professionisti, che le mettono in atto ogni giorno sul territorio, contribuendo a sensibilizzare sull'importanza dell'approccio "One Health", modello che sottolinea l'interconnessione tra salute umana, animale e ambientale e che sta acquisendo sempre maggiori riconoscimenti internazionali. È poi intervenuto Giovanni Leonardi, Capo Dipartimento One Health del Ministero della Salute:

"In questi giorni abbiamo calendarizzato i testi che prevedono una riforma dei corsi di specializzazione universitaria dei nostri professionisti della sanità. Auspicabilmente ci metteremo dentro anche la riforma della formazione universitaria dei medici della medicina generale, che oggi ricordo è frutto di corsi regionali e dopodiché dobbiamo procedere anche a una riforma complessiva del contratto nazionale che preveda la possibilità di pagare meglio di più i più bravi e quelli che lavorano di più".

Anche la politica può giocare un ruolo chiave nel progetto One Health. Infine è intervenuto Francesco Zaffini, Presidente della 10° Commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:

"L'attenzione alla salute umana ma anche a quella dei nostri animali con cui stiamo ma anche degli animali di allevamento e quanto è importante l'ambiente, l'ecosistema perché solamente in questa circolarità possiamo avere un migliore approccio alla tutela della nostra salute. Chiaramente per questo però c'è bisogno di una consapevolezza da parte di tutti i cittadini e l'opinione pubblica che poi ne incoraggia e promuove le politiche per cui eventi come questo servono appunto a far circolare le idee di questo approccio tra salute umana, salute animale ed ecosistema che è fondamentale".

Tra le ambizioni espresse dai professionisti c'è la necessità di far arrivare ad un largo pubblico l'approccio "One Health" e la sua importanza. Una sfida enorme, da vincere tutti insieme, coinvolgendo professionisti, istituzioni e cittadini.