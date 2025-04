Oltre 61 mila persone sono già passate in San Pietro per il Papa

Città del Vaticano, 24 apr. (askanews) - Una lunga fila silenziosa, in Vaticano, i fedeli si mettono in coda per ore per rendere omaggio a Papa Francesco all'interno della Basilica di San Pietro. Le visite nella Basilica vaticana per l'ultimo saluto a Papa Francesco sono arrivate a superare le 61 mila persone. A renderlo noto il portavoce della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni La cerimonia è iniziata mercoledì e, invece della chiusura prevista a mezzanotte, la basilica è rimasta aperta fino alle 5:30 di giovedì mattina, per poi riaprire alle 7:00 quando già si era formata una lunga coda per entrare in Basilica.