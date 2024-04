Olimpiadi, Macron: potremmo limitare o trasferire cerimonia apertura

Parigi, 15 apr. (askanews) - A 100 giorni dalla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Parigi, pesa la situazione politica internazionale con una rinnovata minaccia terroristica e i numerosi conflitti in atto.

Il presidente francese, Emmanuel Macron ha partecipato a una dimostrazione di scherma sotto l'immenso tetto di vetro del Grand Palais di Parigi, sede delle gare olimpiche e paralimpiche di scherma e taekwondo.

La Francia ha annunciato il "piano B" nel caso di eccessivi rischi per la sicurezza alla cerimonia inaugurale, prevista in pompa magna sulla Senna il 26 luglio.

La cerimonia potrebbe essere limitata al Trocadéro o trasferita allo Stade de France, ha annunciato Emmanuel Macron rispondendo a domande sulle minacce di attentati e l'esistenza di un piano alternativo per l'apertura olimpica, a fine luglio.

"Faremo un'analisi in tempo reale. Disponiamo di scenari di riserva e li stiamo preparando in parallelo" ha detto Macron annunciando che farà di tutto per raggiungere una tregua olimpica durante i giochi che devono diventare un momento diplomatico per favorire la pace.