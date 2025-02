Olimpiadi, Bach (Cio): piena determinazione del governo italiano

Milano, 6 feb. (askanews) - "Grande feeling non solo con Meloni, ma anche col ministro Giorgetti. Abbiamo visto piena determinazione del governo italiano, anche del vicepremier Salvini, di fare di questi Giochi un grande successo e rendere gli italiani orgogliosi per cui abbiamo piena fiducia perché non è solo il governo a Roma, abbiamo visto qui oggi sul palco esponenti di tutti i colori politici, miracolo dello spirito olimpico, uniti dietro ai Giochi olimpici invernali e determinati a farne un successo". Lo ha detto il presidente del Cio, Thomas Bach, a margine dell'evento "One year to go" a un anno dal via dei Giochi olimpici invernali di Milao Cortina 2026, dopo avere incontrato ieri a Palazzo Chigi la premier Giorgia Meloni e altri esponenti dell'esecutivo.