Olanda, Geert Wilders annuncia ritiro dell'estrema destra dal governo

Roma, 3 giu. (askanews) - Il leader dell'estrema destra olandese, Geert Wilders, ha annunciato che il suo Partito per la libertà (PVV) lascerà la coalizione di governo, provocando di fatto la caduta del governo di destra.

"Nessuna firma sotto i nostri piani per l'asilo. Il PVV lascia la coalizione", ha scritto Wilders in un post su X. La decisione arriva dopo che, secondo Wilders, i partner di coalizione si sarebbero rifiutati di sostenere le sue proposte per fermare l'immigrazione legata alle procedure di richiesta d'asilo, un punto che il leader del PVV aveva indicato come non negoziabile. La mossa del leader dell'estrema destra potrebbe aprire la strada a nuove elezioni nei Paesi Bassi.