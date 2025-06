Okta accelera sull'Italia e scommette sul futuro dell'IAM

Milano, 3 giu. (askanews) - In un momento storico in cui la sicurezza informatica è al centro delle priorità aziendali, la gestione dell'identità digitale si conferma un pilastro strategico per ogni organizzazione. In questo contesto, Okta ha scelto di investire sul mercato italiano, dove ha già conquistato oltre 140 clienti in meno di un anno. Per approfondire l'evoluzione del settore, abbiamo incontrato Giovanni Natalino, Country Manager di Okta Italia, in occasione dell'Identity Summit di Milano: "Abbiamo recentemente aperto la nostra sede locale e stiamo rafforzando il team con nuove risorse sia sul fronte commerciale sia su quello tecnico. L'obiettivo è chiaro: vogliamo dare un'impronta forte a un tema che, fino a poco tempo fa, veniva spesso sottovalutato, ma che oggi è diventato centrale in qualsiasi strategia di cybersecurity. L'Italia è un mercato industriale maturo, e intendiamo supportarlo con investimenti all'altezza del suo potenziale".

Per le aziende italiane la trasformazione dell'Identity and Access Management rappresenta una sfida e un'opportunità strategica, tra crescente complessità tecnica e la domanda di soluzioni avanzate per omnicanalità, e-commerce e digitalizzazione. Okta si posiziona come soluzione "verticale" in tema di Identity and Access Management grazie a due piattaforme complementari che coprono sia enterprise IT e interazione con i consumatori per esperienze digitali complesse: "La nostra piattaforma storica Okta si è evoluta negli ultimi dieci anni per gestire governance e Privileged Access Management, mentre con l'acquisizione di Auth0, copriamo i casi d'uso esterno come e-commerce e gestione degli utenti. Noi ci concentriamo esclusivamente su IAM, supportando più di 7.000 integrazioni e adattandoci a diverse strategie multicloud".

Una specializzazione che vuole fare la differenza in un mercato sempre più competitivo in cui Okta è determinata a giocare un ruolo da protagonista anche in Italia.