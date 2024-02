Occhiuto: Stato più forte della n'drangheta, Calabria non ha complessi

Roma, 16 feb. (askanews) - "In Calabria lo Stato è più forte della n'drangheta, abbiamo lavorato molto sui beni confiscati alla n'drangheta, ne abbiamo abbattuti alcuni, grazie all'impegno di tutte le istituzioni, stiamo dimostrando che questa regione vuole liberarsi da vecchi stereotipi, perché è una Regione che non ha complessi nei confronti delle altre Regioni": lo ha detto il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto alla cerimonia per la firma dell'Accordo per il Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 a Gioia Tauro, con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

"Sono già stati firmati dieci accordi di coesione, con il Veneto, con la Lombardia e altre regioni del Nord. È giusto perché è giusto pensare allo sviluppo ulteriore di queste regioni però non dà la stessa soddisfazione" che firmarne uno con la Calabria. "Nel senso - ha spiegato Occhiuto - che impegnarsi per lo sviluppo di una Regione come la Calabria, che è stata sempre descritta come la regione impossibile da svilupparsi è molto più sfidante, è un'opera che può appartenere solo a persone forti, determinate, ambiziose, come te", ha detto Occhiuto rivolgendosi alla premier Giorgia Meloni.