Nubifragio a Milano, esonda il Seveso: disagi e strade allagate

Milano, 31 ott. (askanews) - Un violento nubifragio ha colpito Milano, con vento e pioggia intensi che hanno spazzato la città per ore nella notte e in mattinata. La conseguenza più grave è stata l'esondazione del fiume Seveso che ha provocato allagamenti in molte strade nella zona Nord della città, Niguarda, dove la situazione è più critica. Nei quartieri più colpiti il Comune ha deciso di chiudere le scuole, mentre i mezzi pubblici sono regolari, seppur con alcune difficoltà a causa delle strade piene di acqua.

Oltre 170 gli interventi effettuati da Vigili del fuoco che hanno riguardato principalmente la caduta di rami, allagamenti di cantine e strade e sottopassi fra cui Negretto e Rubicone. È molto alto anche il livello del Lambro che però non è esondato.