Nova Gorica - Gorizia Capitale Europea della Cultura 2025

Roma, 23 gen. (askanews) - Il 2025 rappresenta un anno di grande prestigio per Nova Gorica e Gorizia, designate Capitale Europea della Cultura 2025. Un riconoscimento che valorizza il patrimonio culturale di queste due città dallo spirito transfrontaliero, testimoni di una storia condivisa e di una vocazione europea. Questo titolo, assegnato alla Slovenia con l'Italia, rappresenta un'occasione unica per rafforzare i legami culturali, promuovere il dialogo tra comunità diverse e accendere i riflettori su un territorio che si fa simbolo di connessione e innovazione. Nova Gorica e Gorizia si preparano così a vivere un anno di progetti e iniziative che ne rafforzeranno il ruolo nel panorama culturale europeo, grazie a un programma di eventi che lungo tutto l'anno offrirà spazi di confronto, nuove opportunità di collaborazione internazionale e un impulso significativo al turismo e alla vita culturale locale, tra musica, arte, teatro, enogastronomia e non solo.

Dopo anni di divisioni e cambiamenti geopolitici che hanno segnato la storia delle due città, danno vita ad appuntamenti culturali unici e imperdibili, contenuti nel programma ufficiale sempre a metà strada tra cultura, musica, arte, natura. Ad arricchirlo, performance interdisciplinari, festival enogastronomici, progetti architettonici e urbanistici, mostre d'arte, e concerti di star internazionali.

Il programma ufficiale di GO! 2025 si snoda lungo quattro temi portanti: Guerra e Pace, La creazione del nuovo, Contrabbandieri e Tanto verde. A formare questi pilastri, un cartellone di eventi, mostre e iniziative culturali ed enogastronomiche.

Questi pilastri, che definirei finestre, si affacciano su diversi mondi - ha dichiarato Stojan Pelko, Direttore del Programma GO! 2025 - Siamo convinti che questa Regione possa dire all'Europa e al mondo quanto è difficile costruire la pace dopo la guerra, e quanto l'unico confine che ci riguarda è quello per il futuro, con al centro la sostenibilità. Nell'acronimo GO si riconoscono entrambe le città, sia la città slovena di Nova Gorica che la città italiana di Gorizia. Sono due città in due Stati diversi, che sono assieme Capitale Europea della Cultura - prima volta nella storia dell'Unione Europea, in modo transfrontaliero. È dunque un motore di sviluppo che massimizza anche il messaggio che vogliamo mandare all'Unione Europea e all'Europa: in un territorio che era stato marcato da conflitti e guerre, oggi si parla di pace .

Alla conferenza stampa di presentazione del programma ufficiale di GO! 2025, tenutasi il 23 gennaio a Roma, sono intervenuti anche Marko Rusjan - Segretario di Stato presso il Ministero della Cultura sloveno, Massimiliano Fedriga - Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Paolo Petiziol - Presidente del GECT GO -, Samo Turel - Sindaco di Nova Gorica -, Rodolfo Ziberna - Sindaco di Gorizia, Romina Kocina - Direttrice GECT GO, Mija Lorbek - Direttrice Javni zavod GO! 2025 e Marco Marinuzzi - Project Manager GO! 2025.