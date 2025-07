Accanto alle vele abbattute a Scampia si lavora per un eco-quartiere

Milano, 11 lug. (askanews) - Proseguono a pieno ritmo i lavori di ricostruzione a Scampia, nell'area del Lotto A adiacente a via Labriola nell'ambito del Progetto Re-Star Scampia. Piloda Group, attraverso la sua divisione Piloda Building, sta realizzando un ambizioso intervento che trasformerà l'ex sito della Vela Verde in un moderno eco-quartiere. Le recenti immagini diffuse dal gruppo napoletano, guidato dai fratelli Di Palo, realizzate da Beton Sirio, mostrano lo stato di avanzamento dei primi tre edifici residenziali che sorgeranno nell'area. Il progetto prevede la costruzione di 145 nuovi alloggi: 97 distribuiti nei tre edifici del Lotto A e 48 nel Lotto L. Ma Re-Star Scampia non è solo residenza. L'eco-quartiere, immerso nel verde, includerà anche asili nido, un Civic Center e ampi spazi comunitari, creando un vero e proprio ecosistema urbano sostenibile. Tutti gli edifici saranno realizzati secondo i più elevati standard di efficienza energetica (nZEB - Nearly Zero Energy Building), garantendo un impatto ambientale minimo e un elevato comfort abitativo. L'opera si propone anche come un volano per l'occupazione locale, coinvolgendo 100 unità lavorative, 25 ditte specializzate subappaltatrici e 50 professionisti tra ingegneri e progettisti di Piloda Building.