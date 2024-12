"Nosferatu" torna al cinema, ma non è un vampiro eroe e fa paura

Roma, 28 dic. (askanews) - Il 2025 comincia all'insegna dei vampiri: arriva infatti proprio il primo gennaio nei cinema "Nosferatu", il film diretto da Robert Eggers che riporta sullo schermo il vampiro reso celebre dal film di Murnau del 1922. Interpretato da Bill Skarsg rd, Nicholas Hoult, Lily-Rose Depp, Willem Dafoe, è un racconto gotico sull'ossessione di un terrificante vampiro verso una giovane donna tormentata di cui si è infatuato.

Nosferatu, insomma, torna ad essere una figura spaventosa, come ha spiegato il regista: "I vampiri nel cinema, nella letteratura recentemente sono diventati degli antieroi e poi degli eroi: esseri solitari, costretti a misurarsi con il fatto che non moriranno mai. Ecco, tutto questo non mi interessava: io volevo che il vampiro tornasse a essere una forza demoniaca, non un personaggio tragico, ma un personaggio che fa paura".

A proposito di "Nosferatu", che Eggers sognava di fare da quando aveva nove anni, Willem Dafoe ha detto: "Può essere catartico ma allo stesso tempo ti mette in contatto con lo stupore, la curiosità verso cose a cui forse non avevi mai pensato. Il film ti mette sicuramente in contatto con le tue emozioni, le paure ma ti sfida anche, ti porta a pensare: quella persona ha vissuto in quel modo, è diversa da me, ma potrei anche io essere come lei? E' giusto vivere cosi? Trattare in quel modo le persone? E' giusto che le cose vadano in questo modo? Le domande sono tante".

(Interviste di Eva Carducci)