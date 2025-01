Nordio: "La separazione delle carriere è un grande successo"

Roma, 16 gen. (askanews) - "La separazione delle carriere è stato un grande successo di questo governo e anche della mia storia personale". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, nel corso del suo intervento al question time in Senato, rispondendo a un'interrogazione di Italia Viva dopo l'approvazione in prima lettura alla Camera del disegno di legge costituzionale "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare" che ha l'obiettivo di separare le carriere dei magistrati requirenti e giudicanti, attraverso la modifica del Titolo IV della Costituzione

"Comprendo che le cose che ho scritto in 30 anni possono non essere completamente realizzate - ha detto Nordio - ma la madre delle riforme, la separazione delle carriere, oltre al sorteggio dei magistrati per la Corte di giustizia avrà effetti positivi sulla stessa magistratura".