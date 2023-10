"New York sta con Israele", migliaia alla manifestazione vicino all'Onu

Roma, 11 ott. (askanews) - Migliaia di persone si sono ritrovate a Manhattan, vicino alle Nazioni Unite, alla manifestazione "New York è al fianco di Israele". Presenti diverse autorità, tra cui il Governatore dello Stato di New York, Kathy Hochul e il sindaco di New York Eric Adams, oltre ai genitori di alcuni ragazzi tra gli ostaggi di Hamas.

New York è la città con la più grande comunità ebraica del mondo al di fuori di Israele; durante la manifestazione in segno di solidarietà si è tenuto un concerto mentre sul maxischermo dietro al palco scorrevano le foto di alcune vittime israeliane.

Dall'attacco a sorpresa di Hamas contro Israele del 7 ottobre scorso, New York è stata teatro di tese manifestazioni: da una parte il sostegno alla causa palestinese, dall'altra i raduni in difesa degli ebrei e di Israele.