Netanyahu a Blinken: "Elimineremo Hamas, niente ci fermerà"

Tel Aviv, 30 nov. (askanews) - Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha detto al segretario di Stato Usa Antony Blinken "che abbiamo giurato, e io ho giurato, di distruggere Hamas: niente ci fermerà". Lo ha affermato lo stesso primo ministro israeliano a conclusione del colloqui con il capo della diplomazia americana, in cui ha ribadito che la guerra a Gaza continuerà finché Israele non libererà tutti i suoi ostaggi, non sconfiggerà Hamas e garantirà che nessuna minaccia simile verrà mai più posta da Gaza.

Netanyahu ha sottolineato che l'incontro è avvenuto poco dopo l'uccisione di tre israeliani in un attacco terroristico a Gerusalemme rivendicato da Hamas. "Questo è lo stesso Hamas. È lo stesso Hamas che ha commesso il terribile massacro del 7 ottobre, lo stesso Hamas che cerca di assassinarci ovunque".