Nato, viaggio nella base aerea svedese sul Mar Baltico

Blekinge (Svezia), 11 mar. (askanews) - I militari si preparano a ritmo serrato, gli addestramenti sono all'ordine del giorno, i piloti svedesi, tra i migliori, alzano in cielo i Gripen, gli aerei da combattimento svedesi, per intercettare e 'respingere' eventuali caccia russi che si avvicinano al Mar Baltico. Siamo nella base aerea di Ronneby, nella contea di Blekinge, nel sud della Svezia. Punto strategico del Baltico, a poco più di 300 km si trova l'enclave russa Kaliningrad.

Il colonnello Anders Jonsson, comandante della base, racconta ad askanews: "E' uno dei cinque stormi aerei della Svezia, uno dei tre stormi di caccia. Nel Paese abbiamo in tutto sei divisioni aerei da caccia Saab 39 Gripen. Qui a Ronneby ne abbiamo due".

Il livello di sicurezza è sicuramente aumentato negli ultimi due anni, con l'invasione di Mosca in Ucraina. "Abbiamo un livello di rischio per una minaccia terroristica - ammette l'alto ufficiale dell'Aeronautica svedese -. Il livello di rischio è quattro, ma se guardiamo bene è ancora una minaccia bassa per un intervento militare da parte della Russia. Certamente, dal nostro punto di vista saremo più sicuri dopo che entreremo nell'Alleanza Atlantica, anche se al momento la situazione è tesa. Ma lo è stata prima e lo sarà dopo".

L'alto ufficiale militare si dice pronto ad entrare nella Nato. "Sì, certo - risponde con sicurezza il col. Jonsson - e questo è sicuramente l'aspetto più importante: siamo pronti a dare supporto se necessario e anche molto disponibili a offrirlo, qualora servisse. Saremo parte della Nato".

Sebbene Stoccolma non abbia ancora aderito ufficialmente all'Alleanza Atlantica, l'esercito svedese è già stato 'arruolato' dalla Nato e partecipa a pieno titolo alle esercitazioni militari. Intanto i piloti dei caccia svedesi della base aerea di Ronneby si alzano in volo quasi quotidianamente. Se non per le esercitazioni, soprattutto per attività di scamble (ovvero decollo di un caccia intercettore per identificare e 'respingere' un aereo sconosciuto che tenta di entrare in territorio straniero). A Kallinge, avamposto sud-est dell'area baltica, solamente nell'ultimo anno si sono verificati circa 300 scramble.

Di Serena Sartini e Cristina Giuliano

Montaggio video di Alessandro Zicca