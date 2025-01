Nato, Rutte: "Il mondo intero osserva", Ucraina deve prevalere

Milano, 9 gen. (askanews) - "Prolungare la lotta" dell'Ucraina per la sua legittima sovranità significa anche più possibilità per il "prevalere" di Kiev - fondamentale visto che "il mondo intero osserva" - nella guerra "iniziata a febbraio 2022 con il massiccio assalto non provocato della Russia all'Ucraina". Così il Segretario generale della Nato, Mark Rutte, in Germania per partecipare a una riunione del Gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina presso la base aerea di Ramstein, in Germania. "Prendiamo ad esempio il nostro paese ospitante, la Germania. Finora la Germania ha fornito quasi 30 miliardi di euro di supporto in addestramento ed equipaggiamento per l'Ucraina" ha aggiunto, parlando di "spirito di condivisione".

L'incontro è ospitato dal Segretario alla Difesa degli Stati Uniti d'America, Lloyd J. Austin III, e dal Presidente dello Stato Maggiore Riunito, il generale Charles Q. Brown, Jr. "Ma c'è una terza ragione - ha continuato Rutte - per cui dobbiamo essere qui, sotto la guida americana. E plaudo a Lloyd Austin e a quello che ha fatto finora per unirci. E la terza ragione è che quando parliamo di Ucraina, non si tratta solo dell'Ucraina", dice Rutte facendo riferimento al "contesto globale". "Per il contesto globale dobbiamo portare l'Ucraina nella migliore posizione possibile. Quel giorno in cui i colloqui inizieranno su iniziativa dell'Ucraina su come risolvere questo conflitto, (gli ucraini, ndr) siano nella migliore posizione possibile per farlo. E poi quando questi colloqui finiranno, si valuterà in un certo senso se è un buon affare o meno. E se non è un buon affare, sarà notato dai cinesi, dai nordcoreani, dall'Iran, ovviamente dalla Russia: il mondo intero sta a guardare" ha aggiunto.