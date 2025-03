Musica, presentata sesta edizione Mascagni Festival di Livorno

Firenze, 27 mar. (askanews) - E' stata presentata nella sede della Giunta regionale della Toscana la sesta edizione del Mascagni Festival. Un programma ricco e prestigioso a 80 anni dalla scomparsa di Pietro Mascagni. La rassegna si svolgerà dal 2 agosto al 13 settembre, trasformando ancora una volta la sua Livorno in un palcoscenico a cielo aperto .

Il direttore artistico di Mascagni Festival, Marco Voleri: "L'ambizione di questo festival che in 6 anni è cresciuto in maniera esponenziale è quella di contaminare Livorno la Toscana e tutto il mondo con la musica e la storia di Mascagni, che era compositore, direttore d'orchestra e ha tantissimo da raccontare":

Il Festival, realizzato in collaborazione con Effetto Venezia, prende per mano la musica lirica e la porta direttamente ai giorni nostri. Si spazia da una serata con Elio fino al duello con l'Intelligenza Artificiale, dall'eloquente titolo Cavaller-IA Rusticana passando per Max Gazzè & l'Orchestra Popolare del Saltarello, aprendosi ad ogni genere di pubblico.

La presidente della Provincia di Livorno Sandra Scarpellini sottolinea: "vogliamo far comprendere quanto Mascagni rappresenti l'identità culturale non solo del territorio di Livorno, che può diventare patrimonio culturale e anche, oggettivamente, turistico, per tutto l'ambito della costa, che è rappresentato dalla Provincia di Livorno"

L'assessora alla cultura del Comune di Livorno, Angela Rafanelli osserva: "Mascagni è uno dei tanti figli illustri della nostra città, ha portato la voce di Livorno oltre il confine delle nostre mura, ma è sempre tornato".

Il 30 agosto sarà dedicato alla Banda Musicale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, La chiusura 12 e 13 settembre, è affidata a "L'Amico Fritz".