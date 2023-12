Msf soccorre 336 migranti in tre diverse operazioni nel Mediterraneo

Roma, 29 dic. (askanews) - I team di Medici Senza Frontiere hanno soccorso 336 persone nel Mediterraneo centrale in tre diverse operazioni.

I migranti, riferisce l'ong, che ha diffuso le immagini delle operazioni di salvataggio, "sono adesso a bordo della nave Geo Barents, ma ci vorranno circa quattro giorni di navigazione per raggiundere Ravenna, l'ennesimo porto lontano assegnatoci dalle autorità italiane". I primi 215 sono stati salvati da due barconi di legno in difficoltà in acque internazionali, a largo delle coste libiche; altre 121 persone da un'altra imbarcazione.