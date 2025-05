Mosca risponde a Merz: "Berlino sprofonderà nella trappola di Kiev"

Mosca, 27 mag. (askanews) - La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, risponde alla dichiarazione del cancelliere tedesco Friedrich Merz secondo cui la Germania, insieme agli altri principali sostenitori occidentali dell'Ucraina (Gran Bretagna, Francia e Usa), ha revocato le restrizioni sulle armi a lunga gittata fornite a Kiev nella guerra contro la Russia. Zakharova accusa Merz di "autopromozione" e dice che la Germania sprofonderà nella trappola degli ucraini.

"Quando si dice una cosa del genere (in riferimento a Friedrich Merz), si deve assumere la responsabilità delle proprie parole. Credo che milioni di persone siano rimaste scioccate quando hanno sentito la notizia da Berlino sulle armi letali" ha affermato Zakharova. "Francamente, viene il dubbio che il capo del governo tedesco fosse o sia autorizzato a rilasciare tali dichiarazioni per conto di altri Stati. Ha affermato che questa decisione è stata presa da Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti. Ciò significa che dobbiamo presumere che abbiano confutato la dichiarazione di Merz, oppure spiegare in qualche modo chi gli ha chiesto di fare questa dichiarazione e dove sia stata presa questa decisione".

"Mi sembra ovvio che Merz abbia deciso di promuoversi. Forse è nuovo in questo ruolo e non comprende appieno le implicazioni delle sue affermazioni" ha aggiunto. "Decidendo di eliminare le restrizioni sulla gamma di armi fornite all'Ucraina, se mai tali restrizioni sono esistite, Berlino non farà altro che sprofondare ulteriormente nella trappola in cui il regime di Kiev che sostiene è da tempo impantanato. E sarà quindi impossibile per loro continuare a parlare di pace o di negoziati".