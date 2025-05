Rutte (Nato): Russia rimane la minaccia più significativa e diretta

Milano, 28 mag. (askanews) - "L'Islanda è un fermo sostenitore dell'Ucraina, dall'addestramento del personale militare e dal supporto alle attività di sminamento al supporto umanitario e all'approvvigionamento di armi". Lo ha detto il segretario generale della Nato Mark Rutte incontrando la premier islandese Kristrun Frostadottir. "Avete fornito un ospedale da campo mobile, finanziato l'iniziativa umanitaria "Grain" dall'Ucraina e recentemente vi siete impegnati ad aumentare il vostro sostegno alla difesa dell'Ucraina con ulteriori 14,4 milioni di euro. Fornite inoltre personale alla missione NATO di assistenza e addestramento alla sicurezza a Wiesbaden. Questo sta facendo davvero la differenza e vi ringrazio per il vostro contributo. La Russia rimane la minaccia più significativa e diretta alla nostra sicurezza. So che l'Islanda ha una gloriosa tradizione di nazione pacifica, e questo rende il vostro contributo ancora più significativo, perché per preservare la pace dobbiamo adottare una mentalità da tempo di guerra".