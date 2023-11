Mobilità sostenibile, Clickutilities: serve un approccio sistemico

Milano, 22 nov. (askanews) - Marco Roccabianca, Partner e Ceo di Clickutilities dichiara: "Nel sistema di trasporto italiano è importantissimo avere aziende

che siano in grado di approcciare in maniera sistemica tutti gli elementi della mobilità sostenibile degli anni 2020 a seguire, perché il sistema non è più solo verticale ma è integrato orizzontalmente. Non si può lavorare nel mondo della

sostenibilità senza pensare al genere, senza pensare all'urbanizzazione, senza pensare agli elementi distintivi legati

per esempio alla formazione delle aziende intermedie, sul genere e sulla sostenibilità ambientale. Una volta che si lavora su queste su queste headline il tema passa molto rapidamente sulla parte di consulenza strategica, per cui le aziende si appoggiano a noi, si affidano a noi per integrare questi sistemi in un unico progetto consulenziale".

E aggiunge: "Click Utilities si occupa da ormai oltre un decennio di mobilità sostenibile ed è cambiata tantissimo nell'ultimo periodo, negli ultimi otto mesi perché oltre ad avere effettuato un rebranding, oggi ci chiamiamo Clickutilities, plurale, dalla Clickutility originaria; ci occupiamo non solo di mobilità sostenibile, non solo di eventi della mobilità sostenibile ma anche di consulenza strategica per mobilità sostenibile alle aziende. Ci occupiamo di portare le aziende che arrivano da altre parti del mondo in Europa all'estero e che vogliono in qualche modo attivare un loro

proprio business in Italia. Abbiamo poi lavorato per apportare al massimo livello la consulenza alle imprese, sempre sull'area della mobilità integrata,i sull'area di genere oltre ad avere affiancato alla formazione che è uno dei nostri topic che attiveremo nei prossimi nei prossimi mesi e quello di avere in qualche modo dato voce a tutti gli elementi di probabilità che abbiamo incontrato in questi anni nel mondo della mobilità sostenibile. Quindi se vogliamo riassumere questi elementi sono dati dalla consulenza strategica, dalla importazione di elementi di Business dall'estero fino alla creazione di veri propri sistemi di valore attraverso la formazione per le imprese".