M.O., Tajani: liberazione ostaggi priorità del governo

Tel Aviv, 13 ott. (askanews) - "Ho incontrato i familiari dei tre italiani che mancano all'appello, un uomo, sua moglie e un giovane che partecipava a un rave: i familiari non ne hanno notizia, ma probabilmente sono ostaggi di Hamas": lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in conferenza stampa a Tel Aviv dove è giunto in visita questa mattina.

"Il governo italiano sta facendo il massimo per la loro liberazione, è la nostra priorità e si è impegnata in prima persona la presidente del Consiglio", ha concluso.