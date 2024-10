M.O., Schlein: governo italiano lavori per embargo totale a Israele

Roma, 15 ott. (askanews) - Il governo italiano deve chiedere lo stop all'invio di armi a Israele, unirsi alle pressioni per un "embargo totale" verso Tel Aviv, deve riconoscere lo stato di Palestina e lavorare per un "cessate il fuoco immediato". Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein pronunciando alla Camera la dichiarazione di voto sulle comunicazioni della premier Giorgia Meloni alla vigilia del Consiglio Ue.

"Torniamo a chiedervi di seguire l'esempio di Spagna, Irlanda, Norvegia nel riconoscere pienamente lo stato di Palestina come contributo a un percorso di pace che in questo momento è totalmente sparito dai radar.

E poi "Torniamo a chiedere uno sforzo politico e diplomatico del governo italiano e dell'Ue per un immediato cessate il fuoco a Gaza e anche in Libano, per ottenere la liberazione incondizionata degli ostaggi ancora nelle mani di Hamas". Ha aggiunto la Schlein: "Chiediamo al governo di unirsi agli governi europei che stanno chiedendo l'embargo totale dell'invio di armi ad Israele da parte di tutti i paesi. Lasci perdere le risposte da funzionario ministeriale".