M.O., premier palestinese presenterà dimissioni ad Abu Mazen

Milano, 26 feb. (askanews) -Il primo ministro dell'Autorità nazionale palestinese Mohammad Shtayyeh ha annunciato le dimissioni del suo governo. "Presento le dimissioni del governo al signor Presidente", ha detto Shtayyeh, aggiungendo che esse arrivano sulla scia degli "sviluppi legati all'aggressione contro la Striscia di Gaza e all'escalation in Cisgiordania e Gerusalemme". "Martedì scorso ho chiesto verbalmente di prendere in considerazione le dimissioni del governo, oggi lo faccio in forma scritta", ha detto Shtayyeh durante una riunione di gabinetto, trasmessa dalla televisione palestinese. Shtayyeh ha affermato che rinuncia al suo incarico per consentire la formazione di un ampio consenso tra i palestinesi sugli accordi politici successivi alla guerra di Israele contro Hamas.