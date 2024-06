M.O., Idf conferma la morte di 4 ostaggi di Hamas a Gaza

Tel Aviv, 4 giu. (askanews) - L'esercito israeliano ha confermato la morte di quattro ostaggi israeliani tenuti prigionieri da Hamas, dopo aver ottenuto nuove informazioni di intelligence.

Chaim Peri, 79 anni, Amiram Cooper, 84, Yoram Metzger, 80, e Nadav Popplewell, 51, erano tutti tenuti prigionieri insieme da Hamas nell'area di Khan Younis e sono morti diversi mesi fa, lo ha confermato Daniel Hagari, portavoce dell'esercito israeliano.

L'esercito non ha fornito dettagli sulle circostanze della loro morte, citando un'indagine in corso. Delle 251 persone prese in ostaggio il 7 ottobre, 120 sono ancora detenute all'interno della Striscia di Gaza, di cui 41 che secondo l'esercito sono morte.