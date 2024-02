M.O., figura vicino ad Hamas sopravvive a attacco in Libano

Milano, 10 feb. (askanews) - Una figura palestinese vicina ad Hamas è sopravvissuta ad un attacco israeliano avvenuto sabato a circa 60 chilometri dal confine all'interno del territorio libanese, hanno confermato alla Reuters quattro fonti della sicurezza.

L'attacco ha ucciso almeno altre tre persone, hanno riferito fonti della sicurezza.

L'obiettivo dell'attacco aereo israeliano in Libano è Basel Salah, un agente di Hamas incaricato di reclutare e gestire membri del gruppo estremista, anche in Cisgiordania, ha appreso il Times of Israel.

L'unità di Hamas di cui Salah era membro era guidata da Azzam Al-Aqraa, ucciso a Beirut il mese scorso, nello stesso attacco in cui era morto il vice leader del gruppo Saleh al-Arouri.

Il Times of Israel aggiunge che si ritiene che Salah sia stato ferito nell'attacco avvenuto nel villaggio di Jadra, a circa 60 chilometri dal confine israeliano, anche se le sue condizioni esatte non sono immediatamente chiare.