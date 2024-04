M.O., Blinken: offensiva su Rafah non prima di colloqui Usa-Israele

Washington, 9 apr. (askanews) - Gli Stati Uniti "non hanno una data per alcuna operazione, almeno quella che ci è stata comunicata dagli israeliani. Quello che abbiamo è un dialogo con Israele su qualsiasi operazione", ha dichiarato il segretario di Stato americano Antony Blinken dopo che il primo ministro isreliano Benjamin Netanyahu ha annunciato che per l'operazione su Rafah "è stata fissata una data".

"Questo continuerà a sollevare preoccupazioni", ha affermato il segretario di Stato Antony Blinken, che non pensa che Israele possa attaccare Rafah prima dei colloqui della prossima settimana a Washington. Una delegazione israeliana si recherà a Washington la prossima settimana per ascoltare le preoccupazioni degli Stati Uniti sull'offensiva.