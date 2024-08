M.O., Blinken chiede a tutti di evitare escalation

Washington, 6 ago. (askanews) - Il Segretario di Stato americano Antony Blinken ha parlato con le controparti in Medio Oriente oggi nel tentativo di impedire qualsiasi ulteriore escalation tra Israele e l'Iran ed "è importante che tutte le parti prendano misure nei prossimi giorni per astenersi dall'escalation e calmare le tensioni. L'escalation non è nell'interesse di nessuno", ha affermato. "Il punto, in realtà, è che tutte le parti trovino il modo di raggiungere un accordo e non cerchino ragioni per ritardare o dire no. È urgente che tutte le parti facciano le scelte giuste ore e giorni a venire" ha concluso Blinken.