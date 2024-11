Ministra Santanchè: "Al G7 del turismo IA tra i temi principali"

Firenze, 13 nov. (askanews) - Tra i temi principali del G7 del turismo, in corso a Firenze, ci sarà l'intelligenza artificiale. Lo ha spiegato la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, rispondendo ai giornalisti, in una conferenza stampa allestita nel palazzo che ospita il Museo Ferragamo.

"Sì, senz'altro sarà un tema di cui parleremo. Noi - ha spiegato Santanchè - dobbiamo però mettere al centro l'uomo. L'intelligenza artificiale deve essere uno strumento che aiuta l'uomo, non l'uomo che si mette a disposizione dell'intelligenza artificiale. Ci vogliono delle regolamentazioni ma io credo che sul turismo aiuterà moltissimo anche perché il turismo è di per sé un settore molto tecnologico. Pensiamo alle prenotazioni. Ogni euro investito nell'IA frutta tre euro. Nel mondo sono stati investiti circa 130 miliardi, in Italia circa 6,2. L'IA avrà un impatto molto importante, si dice che potrà far crescere il turismo del 10% da qui al 2030 e far risparmiare le aziende anche del 30%", ha concluso la ministra.