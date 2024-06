Migranti, Renzi: 850milioni per spot elettorale Meloni, uno scandalo

Roma, 7 giu. (askanews) - "E' uno scandalo quell'accordo con l'Albania, non credo ci sia una violazione dei diritti costituzionali, è il merito che è scandaloso: per sistemare 100 1500 persone in Albania, lo scorso anno ne sono arrivate 150mila, cioè parliamo dell'1 per cento dei migranti che arrivano, spendiamo 850 milioni di euro buttandoli via e togliendoli alla sanità italiana e alle necessità della povera gente in Italia per fare uno spot comunicativo". Così Matteo Renzi alla Stampa estera.

"Edi Rama parla in modo molto schietto, ha detto che quell'accordo serve alla Meloni per la campagna elettorale, lo ha detto chiaro in un'intervista. E noi paghiamo 850 milioni di euro per la campagna elettorale della Meloni", ha aggiunto il leader di Iv.