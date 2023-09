Migranti, Musumeci: senza intervento Ue non si risolve emergenza

Genova, 21 set. (askanews) - "Credo che questo tema non si possa risolvere senza l'intervento dell'Ue. Nessuno si illuda che questo fenomeno possa esaurirsi nello spazio di qualche anno.

Soltanto un ingenuo o un deficiente può credere che questo avvenga". Lo ha detto il ministro delle Politiche del mare Nello Musumeci, parlando dell'emergenza migranti a margine dell'inaugurazione del Salone Nautico di Genova.

"Tutti i Paesi europei, soprattutto quelli affacciati sul Baltico, devono farsi carico - ha aggiunto Musumeci - di questa emergenza perché non basteranno le barriere per arginare questo vero e proprio esodo. Ma bisogna anche intervenire nei Paesi da cui partono. È vero che politica della cooperazione internazionale non ha portato grandi risultati e che l'Europa ha guardato più ad Est che a Sud ma è necessario intervenire nei Paesi poveri. Il piano Mattei prevede proprio questo".