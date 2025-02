Migranti, Meloni: è urgente rivedere concetto paese terzo sicuro

Roma, 17 feb. (askanews) - In materia di immigrazione "ci sono alcune priorità: il governo continua a ritenere ovviamente necessaria, ormai urgente, una revisione della direttiva rimpatri del 2008, il concetto di paese terzo sicuro, penso che sia importante anticipare l'entrata in vigore di quanto previsto dal nuovo patto di immigrazione e asilo sulla definizione di paese di origine sicuro anche per fare un po chiarezza su un tema molto controverso e oggetto di provvedimenti giudiziari che appaiono disattendere quanto stabilito con legge dal Parlamento italiano". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel suo intervento alla Conferenza dei prefetti e dei questori d'Italia presso la Scuola Superiore Amministrazione dell'Interno.

Scondo Meloni "anche l'argomentazione della supremazia della normativa europea rispetto alla normativa italiana, in base alla quale si giustificherebbe la disapplicazione della norma italiana sui paesi sicuri, appare fragile, atteso che per esempio il più grande paese europeo, la Germania, rimpatria migranti afgani in Afghanistan senza che questo sia reputato dai giudici tedeschi in contrasto con la normativa europea".

"Chiaramente sarà importante su questo fare chiarezza e l'auspicio è che la Corte di Giustizia e l'Unione europea scongiuri il rischio di compromettere le politiche di rimpatrio, non solo dell'Italia ma di tutti gli stati membri dell'Unione europea".