Migranti, Mattarella: regole Dublino preistoria, come carrozze

Roma, 21 set. (askanews) - "Io credo che occorra, di fronte a un fenomeno così, pensare in maniera adeguata. E' come usare strumenti rudimentali e superati di fronte a fenomeni totalmente nuovi. Anche per questo, ad esempio, le regole di Dublino sono preistoria". Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella conferenza stampa con il presidente della Repubblica federale di Germania Frank Walter Steinmeier a Piazza Armerina, dopo la visita al Centro Don Bosco 2000.

"Voler affrontare il fenomeno migratorio facendo riferimento alle regole di Dublino - ha aggiunto - è come voler mandare una comunicazione all'Europa con le carrozze a cavallo. Era un altro mondo quello".