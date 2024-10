Michel (Ue): inaccettabile l'attacco alla missione Unifil in Libano

Vientiane, 11 ott. (askanews) - "Un attacco contro una missione di pace delle Nazioni Unite non è responsabile, non è accettabile ed è per questo che invitiamo Israele e tutte le parti in causa a rispettare pienamente il diritto umanitario internazionale". Lo ha detto Iil presidente del Consiglio Europeo Charles Michel dal Laos, dove partecipa al vertice del Sudest asiatico (Asean),condannando gli attacchi alle operazioni di pace delle Nazioni Unite, dopo che i peacekeeper dell'Unifil hanno dichiarato che le forze israeliane hanno aperto il fuoco sul loro quartier generale nel Libano meridionale.