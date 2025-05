Metsola: voglio più giovani e donne in politica, mi impegno su questo

Milano, 29 mag. (askanews) - "Voglio vedere più giovani candidati e più donne candidate, non ne abbiamo abbastanza. Sono al Parlamento europeo da 12 anni e anche se lo scorso anno abbiamo avuto la più alta partecipazione al voto di sempre, proporzionalmente l'età dei candidati e l'aumento delle donne non sta crescendo come vorrei. Io mi prenderò la mia responsabilità su questo: per provare a convincere più giovani a entrare in politica, vorrei che anche voi che siete qui iniziaste a pensiate che forse volete fare politica".

Lo ha detto la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola intervenendo a "Europa: domande aperte per un futuro comune" presso l'Università Cattolica di Milano.

"La politica è difficile - ha detto agli studenti - ma se si fa con principi, valori, rispetto e tolleranza è bellissima. È difficile fare politica ed essere una donna in politica, ma penso che se siete qui siete sulla rotta giusta" ha concluso.