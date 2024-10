Messico, l'investitura della "Presidenta" Scheinbaum: "Non fallirò"

Città del Messico, 2 ott. (askanews) - Prima donna presidente del Messico, il più grande Paese ispanofono del mondo, Claudia Sheinbaum riceve il "bastone del potere" durante la cerimonia di giuramento sullo Zocalo, l'immensa piazza sotto le finestre del palazzo nazionale, di fronte a decine di migliaia di persone. All'ex sindaca di Città del Messico, 62 anni, un mandato di sei anni, durante il quale dovrà affrontare la piaga del narcotraffico e gli spaventosi livelli di violenza ad esso collegati.

"So chiaramente che la mia responsabilità è di guidare il Messico sulla via della pace, della sicurezza, della democrazia, della tutela dell'ambiente, delle libertà e della giustizia" ha detto nel suo discorso di investitura.

"Sono qui per impegnarmi con voi, per dire al popolo del Messico, in questa meravigliosa piazza, cuore della Patria dove tante volte ci siamo incontrati con Andrés Manuel Lòpez Obrador", il presidente uscente del paese, "e continueremo a incontrarci, che non fallirò".

"Mi impegno a continuare a fare la storia. Lunga vita all'accordo di formazione, lunga vita al Messico, lunga vita al Messico, lunga vita al Messico!" ha concluso la neo presidente.