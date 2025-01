Meloni: "Se vedrò serie su Mussolini? Non vedo serie da due anni..."

Roma, 9 gen. (askanews) - "Non vedo una serie televisiva e purtroppo non riesco a leggere un libro che non sia il Pnrr da più di due anni. Un giorno tornerò a fare cose che fanno gli umani che attualmente a me non sono tragicamente consentite e mi mancano devo dire. Anzi, ho vista una serie, 'Per Elisa', la serie su Elisa Claps, che peraltro è bellissima. Mi capirete se ho altre priorità...". La premier Giorgia Meloni ha risposto così alla domanda se avesse letto i libri di Antonio Scurati su Mussolini e se guarderà la serie tv che ne è stata tratta.