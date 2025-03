Meloni: "Se l'Ue vuole iper-regolamentare tutto non sopravviverà"

Roma, 18 mar. (askanews) - "Faremo di tutto perché l'Europa non sia soffocata dalle sue stesse regole". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante le comunicazioni in Senato in vista del prossimo Consiglio europeo.

Il governo sostiene "gli strumenti di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi", "se l'Europa pensa di sopravvivere in questa fase continuando a pretendere di iper-regolamentare tutto invece di liberare le energie di cui dispone non sopravviverà. È una nuova visione che serve ed è la politica che deve tracciare la rotta non la burocrazia".