Meloni ribadisce: "La Via della Seta non ha dato risultati attesi"

Roma, 7 dic. (askanews) - "Io penso che con la Cina si debbano e si possano mantenere rapporti di assoluta cooperazione commerciale ed economica, anzi migliorarli, ma lo strumento della Via della Seta non ha dato i risultati attesi". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un punto stampa a margine della visita alla Fiera di Milano.

Il leader M5s Giuseppe Conte difende quell'intesa perché "l'aveva sottoscritta, ma ci dovrebbe spiegare la ragione per la quale noi siamo l'unica nazione che ha aderito alla Via della Seta ma non quella che ha gli interscambi maggiori con la Cina, anche nelle economie europee. Io ho sempre detto cosa ne pensavo, ma capisco che altri rivendichino quello che avevano fatto, lo trovo normale".