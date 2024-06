Meloni: premierato madre di tutte le riforme dà stabilità

Roma, 1 giu. (askanews) - A sinistra "non soltanto non vogliono che le scelte degli italiani valgano di più ma addirittura lavorano perché le scelte degli italiani valgano di meno". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante la kermesse elettorale di Fratelli d'Italia in Piazza del Popolo. "Io penso invece che il premierato sia la madre di tutte le riforme, lo è in Italia dove avere un governo eletto dal popolo sinifica avere un governo che al popolo risponde e solo il popolo può mandare a casa, lo è a livello internazionale dove la stabilità dei governi è una precondizione per essere creduti, per costruire alleanze per attrarre investimenti, lo è in Europa, perché solidità vuol dire ancher avere forza e avere peso per difendere i proprio interessi e per incidere".