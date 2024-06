Meloni: per candidato Pse sono dittatrice, Schlein risponda

Roma, 1 giu. (askanews) - "Qualche giorno fa il candidato alla presidenza della Commissione europea dei socialisti, tale signor Schmit, ha detto che i Conservatori europei sono una forza non democratica. In pratica io non sarei una leader democratica. Chiedo a Schlein di dire se condivide queste parole e non scappi anche stavolta. Elly è una domanda semplice: convidi sì o no che io non sia una leader democratica? Non scappare anche stavolta". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel comizio elettorale di Fratelli d'Italia a piazza del Popolo.

Se come dice il candidato Pse Schmit "non sono un leader democratico cosa sono?", ha insistito Meloni dal palco, "sono un dittatore, e se sono un dittatore cosa si fa, la lotta armata per depormi? Sono parole deliranti, irresponsabili, gente che per ragranellare qualche il voto gioca con il fuoco. Signor Schmit spero si renda conto, perchè cosa accadrebbe se qualcuno dovesse prenderla sul serio, se qualche fenomeno decidesse di passare alle vie di fatto per ripristinare la democrazia? Fornite alibi agli estremisti per avvelenare le nostre democrazie con l'odio politico. È vergognoso"