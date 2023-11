Meloni: ok premierato, riforma mette fine a stagione dei ribaltoni

Roma, 3 nov. (askanews) - Il ddl costituzionale che introduce l'elezione diretta del presidente del Consilgio, approvato dal Consiglio dei ministri, "garantisce due grandi obiettivi: mette fine alla stagione dei ribaltoni, delle maggioranze arcobaleno e dei governi tecnici, dei governi passati sulla testa dei cittadini per fare cose che i cittadini non avevano deciso e, due, garantisce un orizzonte di legislatura" in grado di "garantire quella stabilità" di governo perché questo possa avere "una strategia e una crediiblità a livelle internazionale". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in conferenza stampa dopo la riunione del Consiglio dei ministri.