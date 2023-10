Meloni: non abbiamo novità sulla coppia di italiani dispersi

Roma, 10 ott. (askanews) - Sui due cittadini con doppio passaporto, italiano e israeliano, dispersi, "non abbiamo ancora novità, stiamo seguendo da vicino insieme al nostro ministero degli Esteri, i nostri diplomatici, la nostra intelligence". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine della sua visita alla Sinagoga di Roma.

"Sono tutti allertati per loro e per i diversi doppi cittadini che attualmente si trovano in Israele. Ovviamente intendiamo dare massimo sostegno a ogni nostro cittadino", ha concluso.