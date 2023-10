Meloni: nella manovra superdeduzione 130% se assumi madri e under 30

Roma, 16 ott. (askanews) - La manovra varata dal governo prevede "l'introduzione del principio 'più assumi e meno paghi'. Questa è una delle misure che sono scritte nel nostro programma, noi introduciamo per le imprese una super deduzione del costo del lavoro per chi assume a tempo indeterminato, pari al 120% per tutte le assuzioni a tempo indeterminato" e che "arriva fino al 130% per chi assume mamme, under 30, percettori di reddito di cittadinanza e persone con invalidità". Così la Premier Giorgia Meloni, in conferenza stampa.

Il principio, ha sottolineato Meloni è che "più è alta l'incidenza della manodopera meno tasse si devono allo Stato".

"Questa misura - ha puntualizzato - sostituisce la decontribuzione che era prevista solo per giovani e donne ma si somma con la decontribuzione per chi assume nel Mezzogiorno che è prevista nel decreto sulla Zona speciale unica del Mezzogiorno", che attende l'ok dell'Ue, e "nel Mezzogiorno l'impatto sarà ancora più significativo".