Meloni: l'Italia non vuole rinunciare a essere potenza industriale

Rapallo (Genova), 13 giu. (askanews) - "L'Italia è una grande nazione e non intende rinunciare a essere una potenza economica e industriale. Dobbiamo tornare a pensare in grande, disegnare una politica industriale di medio-lungo periodo che sappia anticipare i tempi". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un messaggio inviato al convegno dei Giovani di Confindustria di Rapallo (Genova).

Meloni ha evidenziato la necessita di avere "il coraggio di osare e scommettere sulle filiere innovative, vogliamo fare tutto insieme a voi: chi ha passione di fare impresa e non ha paura di investire nel futuro. Il governo - ha concluso - ha scelto di essere al vostro fianco e di mettere ognuno nelle condizioni di lavorare al meglio delle vostre possibilità".